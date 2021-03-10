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В Феррари показали болид на сезон 2021 года
Скудерия представила свою машину
ferrari.com
За руль SF21 в сезоне-2021 сядут Шарль Леклер и дебютант команды Карлос Сайнс, который пришел на смену четырехкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю.
#Tifosi, meet the #SF21 ????#essereFerrari ???? pic.twitter.com/6w9xOQoCsg— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 10, 2021
Прошлый сезон стал для Феррари худшим за последние несколько десятилетий. Итальянская конюшня в 2020-м не выиграла ни одной гонки и заняла лишь 6-е место в Кубке конструкторов.
Новый сезон в Формуле-1 начнется 28 марта на Гран-при Бахрейна.
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