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В Феррари показали болид на сезон 2021 года

Автоспорт
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Скудерия представила свою машину

В Феррари показали болид на сезон 2021 года

ferrari.com

Новина українською

За руль SF21 в сезоне-2021 сядут Шарль Леклер и дебютант команды Карлос Сайнс, который пришел на смену четырехкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю.

Прошлый сезон стал для Феррари худшим за последние несколько десятилетий. Итальянская конюшня в 2020-м не выиграла ни одной гонки и заняла лишь 6-е место в Кубке конструкторов.

Новый сезон в Формуле-1 начнется 28 марта на Гран-при Бахрейна.

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В статье: формула-1 Феррари
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