В Феррари показали болид на сезон 2021 года

За руль SF21 в сезоне-2021 сядут Шарль Леклер и дебютант команды Карлос Сайнс, который пришел на смену четырехкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю.

Прошлый сезон стал для Феррари худшим за последние несколько десятилетий. Итальянская конюшня в 2020-м не выиграла ни одной гонки и заняла лишь 6-е место в Кубке конструкторов.

Новый сезон в Формуле-1 начнется 28 марта на Гран-при Бахрейна.