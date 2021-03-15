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Ред Булл – лучшая команда предсезонных тестов Формулы-1

Автоспорт
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Так считает авторитетное издание The Race

Ред Булл – лучшая команда предсезонных тестов Формулы-1

https://the-race.com

Новина українською

После анализа предсезонных тестов в Бахрейне портал The Race составил рейтинг команд Формулы-1.

На первом месте оказался не действующий победитель Кубка конструкторов Мерседес, а Ред Булл. В Бахрейне Макс Ферстаппен в своей лучшей попытке проехал круг за 1:28.960, в то время как Льюис Хэмилтон на Мерседесе уступил голландцу более 1 секунды (1:30.025).

Следом за Ред Булл и Мерседесом в рейтинге The Race расположились Альфа Таури и Астон Мартин, а Феррари, несмотря на 1:29.611 от Карлоса Сайнса, заняла лишь шестое место.

Новый сезон в Формуле-1 начнется 28 марта на Гран-при Бахрейна на трассе Сахир.

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В статье: формула-1 Мерседес Ред Булл
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