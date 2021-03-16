Феррари удалось существенно увеличить мощность двигателя

Как сообщает портал Formu1a.uno, мощность двигателя Феррари увеличилась ориентировочно на 40 лошадиных сил.

Прогресс Феррари стал заметен во время предсезонных тестов в Бахрейне. Новый пилот итальянской команды Карлос Сайнс на тестах вошел в тройку быстрейших, уступив только Максу Ферстаппену на Ред Булл и Юки Цуноде (Альфа Таури).

Прошлый сезон стал для Феррари худшим за последние несколько десятилетий. Итальянская конюшня в 2020-м не выиграла ни одной гонки и заняла лишь 6-е место в Кубке конструкторов.

Новый сезон в Формуле-1 стартует 28 марта на Гран-при Бахрейна.