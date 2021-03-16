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Феррари удалось существенно увеличить мощность двигателя

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Скудерия возвращается?

Феррари удалось существенно увеличить мощность двигателя

formu1a.uno

Новина українською

Как сообщает портал Formu1a.uno, мощность двигателя Феррари увеличилась ориентировочно на 40 лошадиных сил.

Прогресс Феррари стал заметен во время предсезонных тестов в Бахрейне. Новый пилот итальянской команды Карлос Сайнс на тестах вошел в тройку быстрейших, уступив только Максу Ферстаппену на Ред Булл и Юки Цуноде (Альфа Таури).

Прошлый сезон стал для Феррари худшим за последние несколько десятилетий. Итальянская конюшня в 2020-м не выиграла ни одной гонки и заняла лишь 6-е место в Кубке конструкторов.

Новый сезон в Формуле-1 стартует 28 марта на Гран-при Бахрейна.

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В статье: формула-1 Феррари
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