Рейтинг команд Формулы-1 за 10 дней до старта сезона: Ред Булл впереди Мерседеса, Феррари – 5-я

По материалам официального сайта Формулы-1

Самые короткие предсезонные тесты за последние десятилетия – уже история. И теперь начинает формироваться картина того, какой может быть иерархия в Формуле-1, когда в Бахрейне с 26 по 28 марта пройдет первый гоночный уик-энд сезона.

Итак, какие команды выглядят мощнее остальных в преддверии сезона-2021? А кому не помешали бы еще несколько дней тестов? С оговоркой, что тесты редко дают полную картину предсезонной формы команд и пилотов, ниже рейтинг команд Формулы-1 за 10 дней до первой гонки.

10. Haas

Если не считать проблем с коробкой передач, которые испортили первое утро Мика Шумахера за рулем болида, у Хаас в Бахрейне не было особых технических проблем. Несмотря на это, есть некоторые зловещие признаки того, что команда в новом сезоне будет испытывать проблемы.

VF-21 выглядит как машина, над которой практически не работали зимой (и она не будет обновляться в течение сезона), в то время как состав пилотов Хааса в лице новичков Мика Шумахера и Никиты Мазепина, что неудивительно, является наименее опытным на стартовой решетке. И хотя по чистой скорости Хаас превосходит Уильямс, именно эта команда заняла последнее место по гоночному темпу.

Что должно радовать поклонников Хаас, так это то, что VF-21 выглядит стабильной платформой, на которой Шумахер и Мазепин в ближайшие месяцы будут получать неоценимый опыт с перспективой выхода на новый уровень в 2022 году. Следует ли нам ожидать от команды гораздо большего, чем в 2021 году, еще неизвестно.

9. Williams

С обновленным шасси многое было сказано об аэродинамических характеристиках Williams FW43B. Джордж Рассел после тестов предсказал, что команда будет «быстрой на одних гран-при и медленной на других», при этом добавив, что ветреные условия в Бахрейне были «худшими условиями, в которых мы бы хотели увидеть нашу гоночную машину».

На длинной дистанции темп у Уильямса на тестах был значительно лучше, чем у Хааса, но на коротких отрезках британцы не смогли опередить ни одного из девяти соперников. Однако запланированные в начале сезона обновления могут стать для Уильямса благом, в то время как главные дуэлянты из Хааса свой болид дорабатывать пока не собираются.

8. Alfa Romeo

Четвертое время Кими Райкконена в последней дневной/вечерней сессии предсезонных тестов в Бахрейне определенно привлекло внимание, но маловероятно, что Альфа Ромео будет бороться за что-либо большее, чем статус быстрейшей команды среди трех прошлогодних аутсайдеров, включая Хаас и Уильямс.

C41 с точки зрения стабильности на тестах собрал чрезвычайно позитивные отклики от боевых пилотов Альфа Ромео, но не похоже, что команда резко стала лучше по темпу относительно себя прошлогодней, а в прошлом сезоне Кими Райкконен и Антонио Джовинацци смогли набрать всего 9 очков и ни разу не взлетали выше 9-го места.

7. Aston Martin

Возможно, одним из самых интригующих неизвестных межсезонья является то, насколько быстр Астон Мартин. На тестах в Бахрейне команда продемонстрировала впечатляющий темп на длинной дистанции, проиграв только Мерседесу и Ред Буллу. Хотя команде не удалось провести полноценную квалификационную симуляцию в последний день тестов, они все же показали четвертый график, пропустив вперед помимо двух грандов еще и Макларен.

Больше всего Астон Мартин сейчас беспокоит надежность, поскольку проблема с коробкой передач и потеря давления наддува ограничили Себастьяна Феттеля в Бахрейне до всего 117 кругов. Меньше четырехкратного чемпиона мира на тестах проехал только гонщик Уильямса Рой Ниссани.

#F1Testing? Completed it. ✅



Wake us up when it's race week... pic.twitter.com/2QNZVm6VYX — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 15, 2021

Несмотря на это, команда выглядела достаточно удовлетворенной своей эффективностью на тестах. Феттель назвал эти три дня «действительно продуктивными» – и хотя Астон Мартин только седьмой в нашем рейтинге, у них, вероятно, есть наибольший потенциал для улучшения позиции, когда сезон начнет набирать обороты.

6. AlphaTauri

Новичок команды Юки Цунода произвел фурор в последний день предсезонных тестов в Бахрейне, показав второе время дня с отставанием от Макса Ферстаппена на Ред Булл всего в 0,093 секунды. Позже выяснилось, что Цунода раньше остальных гонщиков активировал DRS – формально японец ничего не нарушал, но в гонках такой трюк у него уже не пройдет.

Но и без мощного финиша от Цуноды это были впечатляющие тесты для AlphaTauri. AT02 выглядел не только быстро, но и стабильно – 422 круга стали лучшим результатом на тестах среди всех команд.

С парой крепких пилотов в лице сенсационного победителя прошлогоднего Гран-при Италии Пьера Гасли и шумного новичка Юки Цунода AlphaTauri в новом сезоне может стать темной лошадкой вплоть до появления на подиуме в некоторых гонках. Единственный знак вопроса – гоночный темп команды. На тестах в Бахрейне они показали только седьмой результат с секундным отставанием от четвертого Макларена.

5. Ferrari

После катастрофического прошлого сезона нельзя сказать, что у Феррари было успешное возвращение на предсезонных тестах в Бахрейне, но все выглядит так, будто Скудерия постепенно возвращает некоторую уверенность в своих силах и вновь стремится выйти на тот темп, который позволял ей в 2019 году побеждать в гонках.

Шарль Леклер и испанский новобранец команды Карлос Сайнс в воскресенье смогли проехать несколько быстрых кругов, хотя были и признаки того, что в Феррари не особо хотят на тестах раскрывать свой реальный темп.

Остаются вопросы касательно того, насколько Сайнсу комфортно за рулем SF21. Он выглядел не очень убедительно в течение трех дней в Бахрейне, да и у Леклера хватало технических проблем.

4. Alpine

Англо-французская команда на протяжении всех тестов в Бахрейне показывала стабильно многообещающий темп. Alpine за 10 дней до старта сезона замыкает топ-5 как по квалификационному темпу, так и по гоночному.

Похоже, Alpine входит в новый чемпионат примерно на том же уровне готовности, как и в прошлом сезоне. Это не так уж и плохо, ведь в 2020-м команда трижды заезжала на подиум и финишировала пятой в Кубке конструкторов. К тому же теперь за рулем A521 будет сидеть легендарный Фернандо Алонсо, а это гарантия стабильного попадания в хорошие очки.

3. McLaren

С новым двигателем Mercedes и новым пилотом в лице австралийца Даниэля Риккардо мы бы не удивились, если бы McLaren на предсезонных тестах столкнулся бы с некоторой нестабильностью.

Но не тут-то было. Новый MCL35M был одновременно быстрым и надежным, и хотя команда проехала почти на 100 кругов меньше, чем у Alfa Romeo и AlphaTauri, это не сильно беспокоит британцев, ведь на техническом уровне особых проблем у них не было.

Макларен был хорош как в гоночном темпе, так и в квалификационном (наравне с Мерседес), у них отличный состав боевых пилотов в лице Ландо Норриса и Риккардо, а новаторский подход к диффузору сделал их быстрее. Похоже, легендарная команда в новом сезоне готова сделать следующий шаг на пути к возвращению к былым позициям.

2. Mercedes

Мерседес напоминает пиццу – даже когда они выглядят плоховато, они все равно довольно хороши. На предсезонных тестах в Бахрейне Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас с мрачными лицами работали с обновленным Mercedes W12, но причин для паники нет.

Couldn't head home without a team photo. ❤️ pic.twitter.com/j7aH9UQ3hH — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 16, 2021

На тестах Мерседес показал лучший гоночный темп, а по квалификационному темпу уступил только Ред Буллу. Да, действующим обладателям Кубка конструкторов есть над чем поработать, но все идет к тому, что как только в Мерседесе решат свои мелкие проблемы, то гегемон Формулы-1 снова начнет привычно штамповать одну победу за другой.

1.Red Bull

Макс Ферстаппен признался, что предсезонные тесты в Бахрейне стали лучшими в его карьере. Ред Булл были очень сильны на протяжении этих трех дней – они выдали лучший квалификационный темп во всем пелотоне, а по гоночной скорости уступили лишь Мерседесу.

Обновленный RB16 произвел впечатление и с точки зрения надежности и стабильности, особенно на фоне прошлогоднего своенравного болида. Новичок команды Серхио Перес вряд ли заметил изменения, а вот Ферстаппена поведение болида 2021 года, несомненно, приятно удивило.

Все говорит о том, что Ред Булл в преддверии первого гоночного уик-энда сезона в Бахрейне находится на поул-позиции. Но давайте не спешить, ведь предсезонные тесты нередко приводили к ложным выводам. Нам просто нужно подождать до следующей недели, когда окончательно станет понятно, кто как провел домашнюю работу.