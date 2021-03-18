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Рейтинг команд Формулы-1 за 10 дней до старта сезона: Ред Булл впереди Мерседеса, Феррари – 5-я

Автоспорт
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Power Ranking конюшен Формулы-1 после предсезонных тестов в Бахрейне

Рейтинг команд Формулы-1 за 10 дней до старта сезона: Ред Булл впереди Мерседеса, Феррари – 5-я

formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

По материалам официального сайта Формулы-1

Самые короткие предсезонные тесты за последние десятилетия – уже история. И теперь начинает формироваться картина того, какой может быть иерархия в Формуле-1, когда в Бахрейне с 26 по 28 марта пройдет первый гоночный уик-энд сезона.

Итак, какие команды выглядят мощнее остальных в преддверии сезона-2021? А кому не помешали бы еще несколько дней тестов? С оговоркой, что тесты редко дают полную картину предсезонной формы команд и пилотов, ниже рейтинг команд Формулы-1 за 10 дней до первой гонки.

10. Haas

Если не считать проблем с коробкой передач, которые испортили первое утро Мика Шумахера за рулем болида, у Хаас в Бахрейне не было особых технических проблем. Несмотря на это, есть некоторые зловещие признаки того, что команда в новом сезоне будет испытывать проблемы.

VF-21 выглядит как машина, над которой практически не работали зимой (и она не будет обновляться в течение сезона), в то время как состав пилотов Хааса в лице новичков Мика Шумахера и Никиты Мазепина, что неудивительно, является наименее опытным на стартовой решетке. И хотя по чистой скорости Хаас превосходит Уильямс, именно эта команда заняла последнее место по гоночному темпу.

Что должно радовать поклонников Хаас, так это то, что VF-21 выглядит стабильной платформой, на которой Шумахер и Мазепин в ближайшие месяцы будут получать неоценимый опыт с перспективой выхода на новый уровень в 2022 году. Следует ли нам ожидать от команды гораздо большего, чем в 2021 году, еще неизвестно.

9. Williams

С обновленным шасси многое было сказано об аэродинамических характеристиках Williams FW43B. Джордж Рассел после тестов предсказал, что команда будет «быстрой на одних гран-при и медленной на других», при этом добавив, что ветреные условия в Бахрейне были «худшими условиями, в которых мы бы хотели увидеть нашу гоночную машину».

На длинной дистанции темп у Уильямса на тестах был значительно лучше, чем у Хааса, но на коротких отрезках британцы не смогли опередить ни одного из девяти соперников. Однако запланированные в начале сезона обновления могут стать для Уильямса благом, в то время как главные дуэлянты из Хааса свой болид дорабатывать пока не собираются.

8. Alfa Romeo

Четвертое время Кими Райкконена в последней дневной/вечерней сессии предсезонных тестов в Бахрейне определенно привлекло внимание, но маловероятно, что Альфа Ромео будет бороться за что-либо большее, чем статус быстрейшей команды среди трех прошлогодних аутсайдеров, включая Хаас и Уильямс.

C41 с точки зрения стабильности на тестах собрал чрезвычайно позитивные отклики от боевых пилотов Альфа Ромео, но не похоже, что команда резко стала лучше по темпу относительно себя прошлогодней, а в прошлом сезоне Кими Райкконен и Антонио Джовинацци смогли набрать всего 9 очков и ни разу не взлетали выше 9-го места.

7. Aston Martin

Возможно, одним из самых интригующих неизвестных межсезонья является то, насколько быстр Астон Мартин. На тестах в Бахрейне команда продемонстрировала впечатляющий темп на длинной дистанции, проиграв только Мерседесу и Ред Буллу. Хотя команде не удалось провести полноценную квалификационную симуляцию в последний день тестов, они все же показали четвертый график, пропустив вперед помимо двух грандов еще и Макларен.

Больше всего Астон Мартин сейчас беспокоит надежность, поскольку проблема с коробкой передач и потеря давления наддува ограничили Себастьяна Феттеля в Бахрейне до всего 117 кругов. Меньше четырехкратного чемпиона мира на тестах проехал только гонщик Уильямса Рой Ниссани.

Несмотря на это, команда выглядела достаточно удовлетворенной своей эффективностью на тестах. Феттель назвал эти три дня «действительно продуктивными» – и хотя Астон Мартин только седьмой в нашем рейтинге, у них, вероятно, есть наибольший потенциал для улучшения позиции, когда сезон начнет набирать обороты.

6. AlphaTauri

Новичок команды Юки Цунода произвел фурор в последний день предсезонных тестов в Бахрейне, показав второе время дня с отставанием от Макса Ферстаппена на Ред Булл всего в 0,093 секунды. Позже выяснилось, что Цунода раньше остальных гонщиков активировал DRS – формально японец ничего не нарушал, но в гонках такой трюк у него уже не пройдет.

Но и без мощного финиша от Цуноды это были впечатляющие тесты для AlphaTauri. AT02 выглядел не только быстро, но и стабильно – 422 круга стали лучшим результатом на тестах среди всех команд.

С парой крепких пилотов в лице сенсационного победителя прошлогоднего Гран-при Италии Пьера Гасли и шумного новичка Юки Цунода AlphaTauri в новом сезоне может стать темной лошадкой вплоть до появления на подиуме в некоторых гонках. Единственный знак вопроса – гоночный темп команды. На тестах в Бахрейне они показали только седьмой результат с секундным отставанием от четвертого Макларена.

5. Ferrari

После катастрофического прошлого сезона нельзя сказать, что у Феррари было успешное возвращение на предсезонных тестах в Бахрейне, но все выглядит так, будто Скудерия постепенно возвращает некоторую уверенность в своих силах и вновь стремится выйти на тот темп, который позволял ей в 2019 году побеждать в гонках.

Шарль Леклер и испанский новобранец команды Карлос Сайнс в воскресенье смогли проехать несколько быстрых кругов, хотя были и признаки того, что в Феррари не особо хотят на тестах раскрывать свой реальный темп.

Остаются вопросы касательно того, насколько Сайнсу комфортно за рулем SF21. Он выглядел не очень убедительно в течение трех дней в Бахрейне, да и у Леклера хватало технических проблем.

4. Alpine

Англо-французская команда на протяжении всех тестов в Бахрейне показывала стабильно многообещающий темп. Alpine за 10 дней до старта сезона замыкает топ-5 как по квалификационному темпу, так и по гоночному.

Похоже, Alpine входит в новый чемпионат примерно на том же уровне готовности, как и в прошлом сезоне. Это не так уж и плохо, ведь в 2020-м команда трижды заезжала на подиум и финишировала пятой в Кубке конструкторов. К тому же теперь за рулем A521 будет сидеть легендарный Фернандо Алонсо, а это гарантия стабильного попадания в хорошие очки.

3. McLaren

С новым двигателем Mercedes и новым пилотом в лице австралийца Даниэля Риккардо мы бы не удивились, если бы McLaren на предсезонных тестах столкнулся бы с некоторой нестабильностью.

Но не тут-то было. Новый MCL35M был одновременно быстрым и надежным, и хотя команда проехала почти на 100 кругов меньше, чем у Alfa Romeo и AlphaTauri, это не сильно беспокоит британцев, ведь на техническом уровне особых проблем у них не было.

Макларен был хорош как в гоночном темпе, так и в квалификационном (наравне с Мерседес), у них отличный состав боевых пилотов в лице Ландо Норриса и Риккардо, а новаторский подход к диффузору сделал их быстрее. Похоже, легендарная команда в новом сезоне готова сделать следующий шаг на пути к возвращению к былым позициям.

2. Mercedes

Мерседес напоминает пиццу – даже когда они выглядят плоховато, они все равно довольно хороши. На предсезонных тестах в Бахрейне Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас с мрачными лицами работали с обновленным Mercedes W12, но причин для паники нет.

На тестах Мерседес показал лучший гоночный темп, а по квалификационному темпу уступил только Ред Буллу. Да, действующим обладателям Кубка конструкторов есть над чем поработать, но все идет к тому, что как только в Мерседесе решат свои мелкие проблемы, то гегемон Формулы-1 снова начнет привычно штамповать одну победу за другой.

1.Red Bull

Макс Ферстаппен признался, что предсезонные тесты в Бахрейне стали лучшими в его карьере. Ред Булл были очень сильны на протяжении этих трех дней – они выдали лучший квалификационный темп во всем пелотоне, а по гоночной скорости уступили лишь Мерседесу.

Обновленный RB16 произвел впечатление и с точки зрения надежности и стабильности, особенно на фоне прошлогоднего своенравного болида. Новичок команды Серхио Перес вряд ли заметил изменения, а вот Ферстаппена поведение болида 2021 года, несомненно, приятно удивило.

Все говорит о том, что Ред Булл в преддверии первого гоночного уик-энда сезона в Бахрейне находится на поул-позиции. Но давайте не спешить, ведь предсезонные тесты нередко приводили к ложным выводам. Нам просто нужно подождать до следующей недели, когда окончательно станет понятно, кто как провел домашнюю работу.

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В статье: формула-1 Мерседес Феррари Ред Булл
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