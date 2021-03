Рейтинг команд Формулы-1 за 10 дней до старта сезона: Ред Булл впереди Мерседеса, Феррари – 5-я

По материалам официального сайта Формулы-1

Самые короткие предсезонные тесты за последние десятилетия – уже история. И теперь начинает формироваться картина того, какой может быть иерархия в Формуле-1, когда в Бахрейне с 26 по 28 марта пройдет первый гоночный уик-энд сезона.

Итак, какие команды выглядят мощнее остальных в преддверии сезона-2021? А кому не помешали бы еще несколько дней тестов? С оговоркой, что тесты редко дают полную картину предсезонной формы команд и пилотов, ниже рейтинг команд Формулы-1 за 10 дней до первой гонки.

Если не считать проблем с коробкой передач, которые испортили первое утро Мика Шумахера за рулем болида, у Хаас в Бахрейне не было особых технических проблем. Несмотря на это, есть некоторые зловещие признаки того, что команда в новом сезоне будет испытывать проблемы.

VF-21 выглядит как машина, над которой практически не работали зимой (и она не будет обновляться в течение сезона), в то время как состав пилотов Хааса в лице новичков Мика Шумахера и Никиты Мазепина, что неудивительно, является наименее опытным на стартовой решетке. И хотя по чистой скорости Хаас превосходит Уильямс, именно эта команда заняла последнее место по гоночному темпу.

Что должно радовать поклонников Хаас, так это то, что VF-21 выглядит стабильной платформой, на которой Шумахер и Мазепин в ближайшие месяцы будут получать неоценимый опыт с перспективой выхода на новый уровень в 2022 году. Следует ли нам ожидать от команды гораздо большего, чем в 2021 году, еще неизвестно.

С обновленным шасси многое было сказано об аэродинамических характеристиках Williams FW43B. Джордж Рассел после тестов предсказал, что команда будет «быстрой на одних гран-при и медленной на других», при этом добавив, что ветреные условия в Бахрейне были «худшими условиями, в которых мы бы хотели увидеть нашу гоночную машину».

На длинной дистанции темп у Уильямса на тестах был значительно лучше, чем у Хааса, но на коротких отрезках британцы не смогли опередить ни одного из девяти соперников. Однако запланированные в начале сезона обновления могут стать для Уильямса благом, в то время как главные дуэлянты из Хааса свой болид дорабатывать пока не собираются.

Четвертое время Кими Райкконена в последней дневной/вечерней сессии предсезонных тестов в Бахрейне определенно привлекло внимание, но маловероятно, что Альфа Ромео будет бороться за что-либо большее, чем статус быстрейшей команды среди трех прошлогодних аутсайдеров, включая Хаас и Уильямс.

C41 с точки зрения стабильности на тестах собрал чрезвычайно позитивные отклики от боевых пилотов Альфа Ромео, но не похоже, что команда резко стала лучше по темпу относительно себя прошлогодней, а в прошлом сезоне Кими Райкконен и Антонио Джовинацци смогли набрать всего 9 очков и ни разу не взлетали выше 9-го места.

Возможно, одним из самых интригующих неизвестных межсезонья является то, насколько быстр Астон Мартин. На тестах в Бахрейне команда продемонстрировала впечатляющий темп на длинной дистанции, проиграв только Мерседесу и Ред Буллу. Хотя команде не удалось провести полноценную квалификационную симуляцию в последний день тестов, они все же показали четвертый график, пропустив вперед помимо двух грандов еще и Макларен.

Больше всего Астон Мартин сейчас беспокоит надежность, поскольку проблема с коробкой передач и потеря давления наддува ограничили Себастьяна Феттеля в Бахрейне до всего 117 кругов. Меньше четырехкратного чемпиона мира на тестах проехал только гонщик Уильямса Рой Ниссани.

