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В Формуле-1 представили схему городской трассы в Саудовской Аравии
Эта трасса станет самой длинной
Формула-1 представила схему городской трассы "Джидда" в Саудовской Аравии.
"Джидда" станет самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только "Спа-Франкоршам" — 7,004 км.
Трасса будет состоять из 27 поворотов: 16 левых и 11 правых. Её ширина будет составлять от 11 до 15 метров. При этом трасса станет также самой быстрой среди городских — в среднем автомобили будут развивать скорость 250 км/ч. Помимо этого, на дистанции будут три потенциальных зоны DRS.
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