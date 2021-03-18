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В Формуле-1 представили схему городской трассы в Саудовской Аравии

Автоспорт
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Эта трасса станет самой длинной

В Формуле-1 представили схему городской трассы в Саудовской Аравии

Новина українською

Формула-1 представила схему городской трассы "Джидда" в Саудовской Аравии.

"Джидда" станет самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только "Спа-Франкоршам" — 7,004 км.

Трасса будет состоять из 27 поворотов: 16 левых и 11 правых. Её ширина будет составлять от 11 до 15 метров. При этом трасса станет также самой быстрой среди городских — в среднем автомобили будут развивать скорость 250 км/ч. Помимо этого, на дистанции будут три потенциальных зоны DRS.

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В статье: Саудовская Аравия формула-1
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