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Гасли: В Феррари скрывают темп и не демонстрируют слишком много
Пилот считает, что итальянская команда существенно прибавила
Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли поделился мыслями о результатах официальных предсезонных тестов. По мнению француза, в "Феррари" скрыли реальный темп.
"Мне кажется, что в "Феррари" скрывали темп и не демонстрировали слишком много. Они, очевидно, лучше по сравнению с минувшим сезоном. После тестов мы немного пообщались с Леклером, обменявшись парой сообщений. Но мы говорили совсем недолго. Я просто пытался понять хоть что-то.
Думаю, что "Макларен" также будет сильным соперником, особенно с силовой установкой "Мерседеса". Похоже, у них хороший болид", — приводит слова Пьера Гасли GPblog.
Напомним, первый этап Формулы-1 в нынешнем году пройдёт с 26 по 28 марта. Сезон откроет Гран-при Бахрейна.
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