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Умер победитель победитель 24 часов Ле-Мана
Пилот болел
Фото: f1-legend.ru/ Автор - неизвестен
Бывший пилот "Лотуса", победитель "24 часов Ле-Мана" Джонни Дамфриз скончался в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Сообщается, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь.
В 1984 году Дамфриз стал чемпионом "Формулы-3", одержав 14 побед в сезоне.
В 1986 году он дебютировал в Формуле-1 в "Лотусе".
Спустя ещё год Дамфриз стал победителем гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана" за рулём "Ягуара" вместе с Яном Ламмерсом и Энди Уоллесом.
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