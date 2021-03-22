Умер победитель победитель 24 часов Ле-Мана

Бывший пилот "Лотуса", победитель "24 часов Ле-Мана" Джонни Дамфриз скончался в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба Формулы-1.

Сообщается, что причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

В 1984 году Дамфриз стал чемпионом "Формулы-3", одержав 14 побед в сезоне.

В 1986 году он дебютировал в Формуле-1 в "Лотусе".

Спустя ещё год Дамфриз стал победителем гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана" за рулём "Ягуара" вместе с Яном Ламмерсом и Энди Уоллесом.