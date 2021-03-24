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Бывший владелец команды Формулы-1 высказался о введении взноса $ 200 млн для новых команд

Автоспорт
(1 голосов)

Он считает, что это неправильно

Бывший владелец команды Формулы-1 высказался о введении взноса $ 200 млн для новых команд

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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан высказался о введении взноса $ 200 млн для новых команд за приход в серию.

"Думаю, что это в корне неправильно. Я вижу, что это повышает ценность нынешних команд, и люди, скорее, купят уже существующую, чем придут в чемпионат с новой. Получается, будто нынешние команды организовали картель.

Я не сторонник этой идеи, потому что она в каком-то смысле делает Формулу-1 франшизой и ограничивает команды вроде "Джордана".

Моя команда прошла через Формулу-4, Формулу-3 и Ф-3000, выигрывала все гонки в этих сериях и смогла получить суперлицензию, чтобы двигаться вперёд. Сейчас это невозможно, поэтому я абсолютно против этого", — приводит слова Джордана RaceFans.

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В статье: формула-1 Эдди Джордан
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