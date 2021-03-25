Пять эпичных войн на трассе между Хэмилтоном и Ферстаппеном. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Формулы-1 перед стартом сезона-2021 решил напомнить болельщикам, как горячо бывает на трассе, когда в одном месте оказываются 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса и дерзкий лидер Ред Булл Макс Ферстаппен.

У букмекеров Хэмилтон считается главным фаворитом на титул, а Ферстаппен идет на втором месте.