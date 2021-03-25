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Пять эпичных войн на трассе между Хэмилтоном и Ферстаппеном. ВИДЕО

Автоспорт
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Эти парни готовы зажечь в новом сезоне

Пять эпичных войн на трассе между Хэмилтоном и Ферстаппеном. ВИДЕО

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Официальный YouTube-канал Формулы-1 перед стартом сезона-2021 решил напомнить болельщикам, как горячо бывает на трассе, когда в одном месте оказываются 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса и дерзкий лидер Ред Булл Макс Ферстаппен.

У букмекеров Хэмилтон считается главным фаворитом на титул, а Ферстаппен идет на втором месте.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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