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Пять эпичных войн на трассе между Хэмилтоном и Ферстаппеном. ВИДЕО
Эти парни готовы зажечь в новом сезоне
Официальный YouTube-канал Формулы-1 перед стартом сезона-2021 решил напомнить болельщикам, как горячо бывает на трассе, когда в одном месте оказываются 7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из Мерседеса и дерзкий лидер Ред Булл Макс Ферстаппен.
У букмекеров Хэмилтон считается главным фаворитом на титул, а Ферстаппен идет на втором месте.
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