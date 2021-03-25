Возвращение Алонсо, борьба Мерседеса с Ред Булл и другие ключевые вопросы сезона в Формуле-1

По материалам официального сайта Формулы-1

Предсезонные тесты в Формуле-1, как и всегда, дали больше вопросов, чем ответов. Итак, после того как Мерседес испытывал проблемы в Бахрейне, а Ред Булл был одинаково силен как на дистанции, так и на коротких отрезках, как же на самом деле сложится сезон 2021 года? За несколько дней до старта первого Гран-при задаем 10 актуальных вопросов и пытаемся найти на них правильные ответы.

Сможет ли Мерседес решить свои проблемы?

На предсезонных тестах в Бахрейне Мерседес лишь периодически напоминал команду, которая безоговорочно доминирует в Формуле-1 последние несколько сезонов.

«Серебряные стрелы» были лучшими по гоночному темпу, но проигрывали Ред Булл в квалификационном режиме и столкнулись с серией технических проблем, в результате которых команда на тестах проехала наименьшее количество кругов (304). Ни Льюис Хэмилтон, ни Валттери Боттас не чувствовали себя комфортно в новом болиде W12.

Конечно, Мерседес, вероятно, придет в норму – это все-таки Мерседес – но вопрос в том, как много времени им понадобится на восстановление прошлогодней формы?

Способен ли кто-нибудь помешать Хэмилтону завоевать восьмой титул?

Несмотря на определенные затруднения на тестах, Льюис Хэмилтон входит в сезон в статусе безапелляционного фаворита на свой восьмой титул, который выведет британца на единоличное первое место в рейтинге самых титулованных пилотов в истории Формулы-1.

Главными раздражителями Хэмилтона на пути к рекордному чемпионству обещают стать его напарник Валттери Боттас, твердо убежденный в том, что этот год станет его, и дуэт гонщиков Ред Булл в лице Макса Ферстаппена и Серхио Переса, которые так неплохо выглядели на тестах. Возможно, в этот раз Льюису придется напрячься…

Уйдет ли Хэмилтон из Формулы-1 после этого сезона?

Многие удивились, когда Мерседес объявил о продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном лишь до конца сезона-2021.

В январе 7-кратному чемпиону мира исполнилось 36 лет. В новом сезоне Хэмилтон, вероятней всего, станет самым титулованным гонщиком всех времен и народов, а также достигнет отметки в 100 побед и 100 поулов. Хотя британец никогда не скрывал своего интерес к деятельности за пределами гоночной трассы, возникает резонный вопрос – а что еще ему осталось достичь в спорте?

Хэмилтон с его невероятным стремлением к новым вызовам, мог бы задержаться в Формуле-1 и на 2022 год, когда в чемпионат придет новый регламент. Независимо от того, какое решение примет Льюис, этот вопрос, несомненно, будет оставаться предметом горячих спекуляций и после того, как пилот Мерседеса озвучит свои дальнейшие планы.

Сможет ли Перес быть конкурентным для Ферстаппена?

Серхио Перес выглядел немного обескураженным на второй день предсезонных тестов, признав, что поведение болида Ред Булл полностью отличалось от того, к чему он привык после семи сезонов в Force India/Racing Point.

Однако к третьему дню Перес выглядел гораздо лучше. Все выглядит так, будто Ред Булл готов выставить свой сильнейший дуэт пилотов со времен пары Риккардо-Ферстаппен в 2018 году. Приход мексиканца должен помочь им в жаркой дуэли с Мерседесом за первый с 2013 года Кубок конструкторов.

Будет очень интересно понаблюдать за тем, как Перес в течение своего первого сезона в Ред Булл будет противостоять скорости и напору Ферстаппена. С такими вызовами Серхио прежде в Формуле-1 еще не сталкивался.

Кто станет третьей силой в Кубке конструкторов?

Мерседес и Ред Булл прочно застолбили за собой статус двух грандов пелотона, а вот ситуация за двумя лидерами выглядит максимально запутанной – McLaren, Alpine, Ferrari, Aston Martin и AlphaTauri по итогам предсезонных тестов в Бахрейне так и не дали однозначное понимание того, кто может быть третьей силой чемпионата.

По предсезонной форме чуть впереди остальных, вероятно, вырвался McLaren – MCL35M с двигателем Мерседеса был и быстрым, и надежным. К тому же, у британцев внушающий состав пилотов в лице Ландо Норриса и новичка команды Даниэля Риккардо.

Не удивляйтесь, если по ходу сезона в статусе третьей силы поочередно попытаются утвердиться несколько команд, а особое внимание будет уделено тому, сможет ли Aston Martin восстановить реноме четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

Феррари сумеет вернуться?

Предсезонные тесты послали для Феррари намного больше позитивных сигналов, чем в прошлом году. Скудерия заявила, что проблемы со скоростью на прямых решены благодаря новой силовой установке и снижению лобового сопротивления – Шарль Леклер и Карлос Сайнс в Бахрейне подтвердили слова делом, временами показывая сильный темп на тестах.

Однако есть и нюансы: Сайнс временами не выглядел убедительно в кокпите нового SF21, да и есть вопросы и по истинному темпу Феррари, и по надежности.

В любом случае, легендарная итальянская конюшня выглядит не так безнадежно, как в прошлом году. А как на самом деле обстоят дела у Скудерии, станет понятно уже во время квалификации на Гран-при Бахрейна.

Сохранятся ли хорошие отношения между Алонсо и Оконом?

В этом году в Alpine разыграется интересная история – в Формулу-1 возвращается двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, напарником которого станет Эстебан Окон.

В прошлом оба гонщика неоднократно были замечены в ожесточенных схватках с напарниками – и есть ощущение, что нечто подобное произойдет и в этот раз, ведь Алонсо и Окону есть что доказывать. Испанец жаждет показать, что он может быть быстрым и в 39 лет, а французу нужна реабилитация после разгромного поражения от Риккардо в прошлом сезоне.

Кто знает, а вдруг в Alpine, сами того не подозревая, прикатили в командные боксы пороховую бочку?

Как будут выглядеть новички Хааса?

Справедливости ради стоит отметить, что в 2021 году кардинально обновленная команда Хаас вызывает меньше всего оптимизма. Их болид VF-21 выглядит наименее развитым из всех машин на стартовой решетке, они вообще не собираются работать с обновлениями в этом сезоне, поэтому было бы несправедливо ожидать чудес от молодых дебютантов Формулы-1 Мика Шумахера и Никиты Мазепина.

Тем не менее, оба гонщика хорошо зарекомендовали себя на тестах (за исключением нескольких помарок Мазепина на трассе). Будет любопытно понаблюдать за их внутренним противостоянием. Скорее всего, молодежь из Хааса будет конкурировать с такими командами, как Alfa Romeo и Williams с редкими перспективами на попадание в очковую зону. Или мы недооцениваем талант сына Михаэля Шумахера?

Станет ли сезон-2021 последним для Райкконена?

В 2018 году в преддверии ухода Кими Райкконена из Феррари ходили слухи о то, что выдающаяся карьера Айсмена в Формуле-1 близка к завершению. И вот мы добрались до 2021 года, а Райкконен все еще с нами и в 41-летнем возрасте готовится к своему 19-му сезону вместе с Alfa Romeo.

Станет ли этот сезон последним для чемпиона мира-2007? Что ж, на предсезонных тестах финн показал, что он все еще достаточно конкурентоспособен, заняв четвертое место. Он выглядит счастливым в нынешней команде, и он наверняка хочет как и Хэмилтон попробовать новые болиды после обновления регламента в 2022 году.

В любом случае, Кими Райкконен еще не принял окончательное решение касательно своего дальнейшего будущего в Формуле-1. Если внутри финна все еще горит огонь, а его физическое состояние позволяет ему гоняться на элитном уровне, то почему бы не продолжить?

Будут ли новые болиды быстрейшими в истории Формулы-1?

Этот вопрос может звучать странно с учетом нового регламента по прижимной силе, который призван замедлить болиды.

Но некоторые команды уже нашли выход, как обойти часть новых правил. Например, Макларен сохранил скорость за счет своего инновационного диффузора. В конечном итоге большинство команд восстановят 100% потерянной прижимной силы, даже если во второй части сезона их внимание переключится на работу с болидами 2022 года.

Пока же новые болиды заметно отстают по темпу от прошлогодних. Макс Ферстаппен на тестах на 1,695 секунды был медленнее победного результата Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Бахрейна 2020 года, но сократится ли этот разрыв к началу первого уик-энда сезона?