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Вольф анонсировал новинку, которую Мерседес установит на болид

Автоспорт
(1 голосов)

Что именно будет установлено, пока неизвестно

Вольф анонсировал новинку, которую Мерседес установит на болид

Новина українською

Руководитель автоспортивного подразделения "Мерседеса" Тото Вольф рассказал, что его команда Формулы-1 намерена использовать на Гран-при Бахрейна некую новинку, которая должна удивить соперников.

"Вы ещё даже не видели, что мы намерены установить на машину. Конечно, остаётся пространство для инноваций, что всегда меня радует. Каждый день мы стараемся сделать что-то немного необычное. Я не уверен, что это обеспечит большую разницу в скорости машины. Но хорошо, если это сработает", — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на Canal+.

В сезоне-2020 "Мерседес" удивил соперников системой DAS, которая позволяла менять угол схождения передних колёс благодаря движению вперёд или назад рулевой колонки. В 2021 году эта система запрещена.

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В статье: Мерседес
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