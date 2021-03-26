Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Бахрейну

На международном автодроме Бахрейна в Сахире завершилась вторая тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшим по её итогам стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе время у Ландо Норриса из "Макларена". Топ-3 замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".

Новый напарник Ферстаппена, Серхио Перес, показал десятое время. Фернандо Алонсо, вернувшийся после двух лет паузы в Формулу-1, стал 15-м.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.30,847

2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,095

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,235

4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,280

5. Валттери Ботттас ("Мерседес) +0,371

6. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,383

7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,447

8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,546

9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,636

10. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,656

11. Эстебан Окон ("Альпин") +0,754

12. Шарль Леклер ("Феррари") +0,765

13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0,893

14. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,922

15. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,923

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,015

17. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,484

18. Мик Шумахер ("Хаас") +2,450

19. Николас Латифи ("Уильямс) +2,553

20. Никита Мазепин ("Хаас") +2,602.