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Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Бахрейну

Автоспорт
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Второй результат у Норриса

Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Бахрейну

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На международном автодроме Бахрейна в Сахире завершилась вторая тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшим по её итогам стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе время у Ландо Норриса из "Макларена". Топ-3 замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".

Новый напарник Ферстаппена, Серхио Перес, показал десятое время. Фернандо Алонсо, вернувшийся после двух лет паузы в Формулу-1, стал 15-м.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая свободная практика

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.30,847
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,095
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,235
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,280
5. Валттери Ботттас ("Мерседес) +0,371
6. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,383
7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,447
8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,546
9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,636
10. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,656
11. Эстебан Окон ("Альпин") +0,754
12. Шарль Леклер ("Феррари") +0,765
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0,893
14. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,922
15. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,923
16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,015
17. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,484
18. Мик Шумахер ("Хаас") +2,450
19. Николас Латифи ("Уильямс) +2,553
20. Никита Мазепин ("Хаас") +2,602.

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В статье: формула-1 Гран-при Бахрейна
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