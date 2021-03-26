Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Бахрейну
Второй результат у Норриса
На международном автодроме Бахрейна в Сахире завершилась вторая тренировка Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшим по её итогам стал гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второе время у Ландо Норриса из "Макларена". Топ-3 замкнул действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".
Новый напарник Ферстаппена, Серхио Перес, показал десятое время. Фернандо Алонсо, вернувшийся после двух лет паузы в Формулу-1, стал 15-м.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Вторая свободная практика
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.30,847
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,095
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,235
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,280
5. Валттери Ботттас ("Мерседес) +0,371
6. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,383
7. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,447
8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,546
9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,636
10. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,656
11. Эстебан Окон ("Альпин") +0,754
12. Шарль Леклер ("Феррари") +0,765
13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0,893
14. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,922
15. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,923
16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,015
17. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,484
18. Мик Шумахер ("Хаас") +2,450
19. Николас Латифи ("Уильямс) +2,553
20. Никита Мазепин ("Хаас") +2,602.
Популярное сейчас
- Боруссия назвала трансферную стоимость Холанда
- Стало известно, какое наказание понесет Гельзин за свои оскорбления - источник
- Монзуль рассудит матч отбора ЧМ-2022
- Пять эпичных войн на трассе между Хэмилтоном и Ферстаппеном. ВИДЕО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья