  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Шарль Леклер: Первая практика сложилась для меня хорошо
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шарль Леклер: Первая практика сложилась для меня хорошо

Автоспорт
(1 голосов)

Комментарий пилота

Шарль Леклер: Первая практика сложилась для меня хорошо

UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты тренировочных гонок Гран-при Бахрейна. Его слова цитирует Motosport:

"Сегодня (вчера - прим.) был позитивный день. Честно говоря, мы, вероятно, не ожидали, что окажемся настолько конкурентоспособными. Хотя пока в любом случае рано судить.

Первая практика сложилась для меня хорошо. Вторая - немного хуже. У меня возникли некоторые проблемы с машиной, и не удалось закончить свой быстрый круг так, как хотелось бы.

В целом нас ждет много работы и я чувствую, что команда предельно мотивирована. А также вижу, что команда чувствует прогресс по сравнению с прошлым сезоном. А завтра (сегодня - прим.) мы узнаем, где находимся по отношению к соперникам" - сказал он.

Напомним, что сегодня, в 14:00 по Киеву стартует последняя Практика, а в 17:00 начнутся Квалификации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...