Шарль Леклер: Первая практика сложилась для меня хорошо

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал результаты тренировочных гонок Гран-при Бахрейна. Его слова цитирует Motosport:

"Сегодня (вчера - прим.) был позитивный день. Честно говоря, мы, вероятно, не ожидали, что окажемся настолько конкурентоспособными. Хотя пока в любом случае рано судить.

Первая практика сложилась для меня хорошо. Вторая - немного хуже. У меня возникли некоторые проблемы с машиной, и не удалось закончить свой быстрый круг так, как хотелось бы.

В целом нас ждет много работы и я чувствую, что команда предельно мотивирована. А также вижу, что команда чувствует прогресс по сравнению с прошлым сезоном. А завтра (сегодня - прим.) мы узнаем, где находимся по отношению к соперникам" - сказал он.

Напомним, что сегодня, в 14:00 по Киеву стартует последняя Практика, а в 17:00 начнутся Квалификации.