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Формула-1. Ферстаппен победил в последний Практике Гран-при Бахрейна
Результаты последней тренировки
Сегодня, 27 марта в рамках Гран-при Бахрейна 2021 состоялся последний тренировочный заезд.
Победу одержал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", а ТОП 3 замкнул Пьер Гасли из "AlphaTauri".
Результаты Практики 3 Гран-при Бахрейна:
Напомним, что ранее Шарль Леклер
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