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Макс Ферстаппен: В целом, мне не нужна помощь напарника
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен после Квалификации Гран-при Бахрейна поделился впечатлениями от своего результата и рассказал о планах на сезон. Его слова цитирует Racingnews365:
"В целом мне не нужна помощь напарника. Это не мой случай. Если машина достаточно хороша, я все могу сделать сам.
Я всегда говорил, что хорошо иметь партнера, который может помочь, но в целом следует признать, что если построить самую быструю машину, ты автоматически оторвешься от всех остальных" - сказал он.
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