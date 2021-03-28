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Макс Ферстаппен: В целом, мне не нужна помощь напарника

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Макс Ферстаппен: В целом, мне не нужна помощь напарника

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен после Квалификации Гран-при Бахрейна поделился впечатлениями от своего результата и рассказал о планах на сезон. Его слова цитирует Racingnews365:

"В целом мне не нужна помощь напарника. Это не мой случай. Если машина достаточно хороша, я все могу сделать сам.

Я всегда говорил, что хорошо иметь партнера, который может помочь, но в целом следует признать, что если построить самую быструю машину, ты автоматически оторвешься от всех остальных" - сказал он.

Результаты Квалификации Гран-при Бахрейна

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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