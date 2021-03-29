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Хэмилтон превзошел Шумахера по кругам лидирования в Формуле-1

Автоспорт
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Очередной рекорд для пилота Мерседеса

Хэмилтон превзошел Шумахера по кругам лидирования в Формуле-1

фото - formula1.com

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Накануне Льюис Хэмилтон на Гран-при Бахрейна впервые за 16 лет одержал победу в первой гонке сезона.

По ходу заезда Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по кругам лидирования в Формуле-1 – 5126 против 5111 у немца.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон стал вторым после Михаэля Шумахера семикратным чемпионом мира, а также превзошел «Красного барона» по количеству побед в гонках и квалификациях.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
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