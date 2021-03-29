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Хэмилтон превзошел Шумахера по кругам лидирования в Формуле-1
Очередной рекорд для пилота Мерседеса
фото - formula1.com
Накануне Льюис Хэмилтон на Гран-при Бахрейна впервые за 16 лет одержал победу в первой гонке сезона.
По ходу заезда Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по кругам лидирования в Формуле-1 – 5126 против 5111 у немца.
Another all-time record has been broken by @LewisHamilton ????— Formula 1 (@F1) March 28, 2021
He's now led for more laps in his career than any other driver in F1 history ????#BahrainGP ???????? #F1 pic.twitter.com/G99rP6RIz4
В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон стал вторым после Михаэля Шумахера семикратным чемпионом мира, а также превзошел «Красного барона» по количеству побед в гонках и квалификациях.
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