Хэмилтон превзошел Шумахера по кругам лидирования в Формуле-1

Накануне Льюис Хэмилтон на Гран-при Бахрейна впервые за 16 лет одержал победу в первой гонке сезона.

По ходу заезда Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по кругам лидирования в Формуле-1 – 5126 против 5111 у немца.

