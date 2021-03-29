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Алонсо не финишировал на Гран-при Бахрейна из-за обертки от сэндвича
Курьезная ситуация
фото - essentiallysports.com
Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо за рулем болида Альпин не смог добраться до финиша в первой гонке после возвращения в Формулу-1.
Механики Альпин обнаружили в тормозном воздуховоде болида Алонсо обертку от сэндвича. Посторонний предмет стал причиной перегрева тормозов, что и вынудило испанца досрочно вернуться в командные боксы.
Алонсо на момент схода с гонки находился в непосредственной близости от топ-10 и вел борьбу за попадание в очковую зону.
Следующий шанс набрать первые очки после возвращения в Формулу-1 у Фернандо Алонсо будет 18 апреля на Гран-при Италии в Имоле.
Ранее UA-Футбол
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