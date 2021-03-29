Алонсо не финишировал на Гран-при Бахрейна из-за обертки от сэндвича

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо за рулем болида Альпин не смог добраться до финиша в первой гонке после возвращения в Формулу-1.

Механики Альпин обнаружили в тормозном воздуховоде болида Алонсо обертку от сэндвича. Посторонний предмет стал причиной перегрева тормозов, что и вынудило испанца досрочно вернуться в командные боксы.

Алонсо на момент схода с гонки находился в непосредственной близости от топ-10 и вел борьбу за попадание в очковую зону.

Следующий шанс набрать первые очки после возвращения в Формулу-1 у Фернандо Алонсо будет 18 апреля на Гран-при Италии в Имоле.