  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Алонсо не финишировал на Гран-при Бахрейна из-за обертки от сэндвича
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алонсо не финишировал на Гран-при Бахрейна из-за обертки от сэндвича

Автоспорт
(1 голосов)

Курьезная ситуация

Алонсо не финишировал на Гран-при Бахрейна из-за обертки от сэндвича

фото - essentiallysports.com

Новина українською

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо за рулем болида Альпин не смог добраться до финиша в первой гонке после возвращения в Формулу-1.

Механики Альпин обнаружили в тормозном воздуховоде болида Алонсо обертку от сэндвича. Посторонний предмет стал причиной перегрева тормозов, что и вынудило испанца досрочно вернуться в командные боксы.

Алонсо на момент схода с гонки находился в непосредственной близости от топ-10 и вел борьбу за попадание в очковую зону.

Следующий шанс набрать первые очки после возвращения в Формулу-1 у Фернандо Алонсо будет 18 апреля на Гран-при Италии в Имоле.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Хэмилтон превзошел Шумахера по кругам лидирования в Формуле-1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...