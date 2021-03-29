Шумахер: В целом я чувствую, что многому научился и смогу использовать этот опыт для следующей гонки

Пилот "Хааса" Мик Шумахер подвёл итоги дебютного Гран-при Формулы-1. По итогам гонки в Бахрейне Шумахер занял 16-е место.

"В целом я бы сказал, что я на 90 процентов доволен, а на 10 процентов — нет: из-за ошибки, которую я допустил, когда меня развернуло после рестарта за сейфти-каром.

К счастью, машина всё ещё была пригодна для вождения, всё было в порядке, так что я смог продолжить ездить и накапливать опыт в течение уик-энда.

Было немного жаль, что я не был в пелотоне, чтобы хотя бы попытаться быть ближе к другим парням на протяжении несколько кругов.

К счастью, с помощью синих флагов я догнал Николаса Латифи и смог почувствовать, каково это — вплотную преследовать соперника и использовать DRS.

В целом я чувствую, что многому научился, и надеюсь, что смогу превратить этот опыт во что-то полезное для следующей гонки", — приводит слова Шумахера PlanetF1.