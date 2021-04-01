Хэмилтон признан лучшим гонщиком Гран-при Бахрейна

Официальный сайт Формулы-1 представил рейтинг лучших гонщиков по итогам первого этапа сезона в Бахрейне.

Максимальные 10 баллов от журналистов портала получил победитель этапа в Сахире Льюис Хэмилтон, который в Бахрейне впервые с 2015 года выиграл первую гонку сезона и превзошел рекорд Михаэля Шумахера по кругам лидирования в Формуле-1.

Следом за Хэмилтоном расположились Макс Ферстаппен (Ред Булл, 9,3 балла), Ландо Норрис (Макларен, 9,2), Шарль Леклер (Феррари, 8,8) и Юки Цунода (Уильямс, 8,2).

Пилот Мерседеса Валттери Боттас, несмотря на третье место в Бахрейне, в рейтинге лучших гонщиков сезона идет только 10-м (7,3 балла).

Второй этап сезона в Формуле-1 пройдет в Италии с 16 по 18 апреля.