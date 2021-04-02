Хэмилтон: То, что мы делаем, — это отдельный вид искусства

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что относится к Формуле-1, как к отдельному виду искусства.

"То, что мы делаем, — это отдельный вид искусства. Не знаю, смотрят ли люди на это именно так, но это действительно искусство.

Если вы посмотрите на художника, который пытается найти свой стиль, это то же самое, что и гонщик, который постоянно пытается улучшить машину. И я думаю, что мы творим искусство, когда проходим круг, и делаем это постоянно.

Думаю, это творческая отдушина. Ты постоянно пытаешься быть креативным со своими настройками, пытаешься понять, что можно, а что нельзя сделать с машиной, придумываешь, как переделать руль, педали, сиденье, аэродинамический обвес. Есть по-настоящему творческий аспект. Нигде не написано, как это правильно делать", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.