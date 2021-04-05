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В MotoGP установлен рекорд плотности результатов

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Впервые в истории между первым и пятнадцатым местом отрыв составил около 9 секунд

В MotoGP установлен рекорд плотности результатов

Новина українською

4 апреля в Катаре прошёл второй этап чемпионата мира MotoGP Гран-при Дохи. Победителем гонки стал пилот заводской команды Yamaha Фабио Куартараро, который вырвал победу в сложной борьбе.

По итогам гонки также стало известно, что в ней был установлен рекорд плотности результатов за всю историю чемпионата, пишет официальный сайт MotoGP. Места с первого по десятое разделили лишь 5,382 секунды. А победителя и обладателя пятнадцатого места разделили лишь 8,928 секунды.

Самые маленькие отрывы в топ-15 за всю историю

1. Гран-при Дохи — 2021 — 8,928
2. Гран-при Катара — 2019 — 15,093
3. Гран-при Арагона — 2020 — 15,941
4. Гран-при Нидерландов — 2018 — 16,043
5. Гран-при Катара — 2021 — 16,422.

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В статье: motogp
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