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Леклер может продлить контракт с Феррари
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер рассказал, что ему хотелось бы продлить контракт со "Скудерией". Текущее соглашение Леклера действует до 2024 года. В 2019 году "Феррари" неожиданно объявила о подписании контракта с монегаском сразу на пять лет.
"У меня контракт до конца 2024 года. Но я бы уже сейчас хотел продлить его. Я хочу остаться в "Феррари" ещё дольше. Я верю в "Феррари" и людей, которые работают в команде", — цитирует Леклера La Repubblica.
С нынешнего сезона напарником Леклера является Карлос Сайнс-младший, который перебрался в команду из "Макларена".
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