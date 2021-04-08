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Зарплата Льюиса Хэмилтона сократилась на 10 миллионов долларов

Автоспорт
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Зарплата Льюиса Хэмилтона сократилась на 10 миллионов долларов

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Авторитетное издание RaceFans обнародовало данные о зарплатах пилотов Формулы-1 в 2021 году. По информации сайта, доходы гонщиков сократились.

Первое место сохраняет пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Его годовая зарплата составляет $ 30 млн, что на $ 10 млн меньше, чем по предыдущему соглашению.

Сократилась зарплата и четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Он теперь получает $ 15 млн, что на $ 15 млн меньше, чем в прошлом сезоне в "Феррари".

$ 20 млн получит Фернандо Алонсо, вернувшийся в Формулу-1 в составе "Альпин". Он занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых гонщиков. Опережает его пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен с зарплатой в $ 25 млн.

Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2021 году по данным RaceFans:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — $ 30 млн
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — $ 25 млн
3. Фернандо Алонсо ("Альпин") — $ 20 млн
4. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") — $ 15 млн
5. Даниэль Риккардо ("Макларен") — $ 15 млн
6. Шарль Леклер ("Феррари") — $ 12 млн
7. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") — $ 10 млн
8. Валттери Боттас ("Мерседес") — $ 10 млн
9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — $ 10 млн
10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — $ 10 млн

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В статье: Льюис Хэмилтон
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