Зарплата Льюиса Хэмилтона сократилась на 10 миллионов долларов

Авторитетное издание RaceFans обнародовало данные о зарплатах пилотов Формулы-1 в 2021 году. По информации сайта, доходы гонщиков сократились.

Первое место сохраняет пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Его годовая зарплата составляет $ 30 млн, что на $ 10 млн меньше, чем по предыдущему соглашению.

Сократилась зарплата и четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Он теперь получает $ 15 млн, что на $ 15 млн меньше, чем в прошлом сезоне в "Феррари".

$ 20 млн получит Фернандо Алонсо, вернувшийся в Формулу-1 в составе "Альпин". Он занимает третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых гонщиков. Опережает его пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен с зарплатой в $ 25 млн.

Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2021 году по данным RaceFans:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — $ 30 млн

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — $ 25 млн

3. Фернандо Алонсо ("Альпин") — $ 20 млн

4. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") — $ 15 млн

5. Даниэль Риккардо ("Макларен") — $ 15 млн

6. Шарль Леклер ("Феррари") — $ 12 млн

7. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") — $ 10 млн

8. Валттери Боттас ("Мерседес") — $ 10 млн

9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — $ 10 млн

10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — $ 10 млн