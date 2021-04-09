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Шарль Леклер получил в подарок от Феррари болид 2019-го года
Роскошный подарок от команды
Пилот "Феррари" Шарль Леклер получил в подарок от команды болид 2019 года SF90. На этой машине Леклер стал победителем Гран-при Бельгии и Италии в сезоне-2019.
"Кое-что особенное только что приехало домой", — написал Леклер в "сториз" на своей странице в "Инстаграме".
С нынешнего сезона напарником Леклера является Карлос Сайнс-младший, который перебрался в команду из "Макларена".
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