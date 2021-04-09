Шарль Леклер получил в подарок от Феррари болид 2019-го года

Пилот "Феррари" Шарль Леклер получил в подарок от команды болид 2019 года SF90. На этой машине Леклер стал победителем Гран-при Бельгии и Италии в сезоне-2019.

"Кое-что особенное только что приехало домой", — написал Леклер в "сториз" на своей странице в "Инстаграме".

С нынешнего сезона напарником Леклера является Карлос Сайнс-младший, который перебрался в команду из "Макларена".