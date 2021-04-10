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Тайсон Фьюри о бое с Джошуа: Есть ряд крупных предложений для рассмотрения
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, что получает много предложений по поводу места проведения его поединка против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО ). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Твиттер:
"У меня есть важные новости, я получил три или четыре больших предложения. Есть интерес со стороны Саудовской Аравии, моих цыганских братьев из Катара, Узбекистана, России, США, Англии. Есть ряд крупных предложений для рассмотрения.
Решение будет в воскресенье, надеюсь мы получим этот бой, который позволит мне разнести этого, позвольте сказать, большого бесполезного бомжа" - написал он.
Напомним, что ранее отец Фьюри
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