Льюис Хэмилтон: Общая идея в том, чтобы заставить людей задуматься об окружающей среде

Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал о своих планах в борьбе за сохранение окружающей среды. Его слова цитирует Digest Time:

"Общая идея в том, чтобы заставить людей задуматься об окружающей среде и имеющихся проблемах. Подумайте о том, что происходит с тропическими лесами Амазонки, о таянии ледников в Патагонии.

Так что да, этот вопрос был одним из ключевых при обсуждении нового контракта с Mercedes - как и готовность команды больше вкладываться в благотворительность, поддерживая политику инклюзивности и разнообразие в Формуле-1 и автоспорте вообще.

А какие у меня варианты? Да, я мог бы все бросить. Плюсом стало бы то, что мне не пришлось бы ездить на 20 трасс в течение года - как следствие, я бы меньше летал. Но если я уйду, Формула-1 продолжит существовать и без меня. Никто не будет отменять Формулу-1 из-за меня" - сказал он.