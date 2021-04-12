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В Формуле-1 отреагировали на введение потолка зарплат

Автоспорт
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Пока этого делать не намерены

В Формуле-1 отреагировали на введение потолка зарплат

Новина українською

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о возможном введении потолка зарплат. По мнению Доменикали, "Королевским гонкам" стоит отказаться от этой меры. По данным ряда СМИ, предлагается ввести потолок зарплат в $ 30 млн. При этом в него должны вписаться не только боевые, но и резервные пилоты вместе взятые.

"Что касается потолка зарплат, то гонщики очень важны для нашего вида спорта. Они — главные люди в командах. Выдающиеся результаты Хэмилтона и опаснейшая авария Грожана в Бахрейне помогают нам помнить, что пилоты находятся в самом сердце Формулы-1", — цитирует Доменикали Corriere dello Sport.

По неофициальным данным, за введение потолка зарплат гонщиков выступили все десять команд чемпионата мира — хотя их боссы прямо это не подтверждают.

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В статье: Стефано Доменикали
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