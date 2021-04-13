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10 сумасшедших баталий за лидерство в эпоху гибридной эры Формулы-1. ВИДЕО

Автоспорт
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17 минут наслаждения для фанатов автоспорта

10 сумасшедших баталий за лидерство в эпоху гибридной эры Формулы-1. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил топ-10 сражений за лидерство в гонках с 2014 года, когда в главной гоночной серии мира наступила гибридная эра.

В этом видео вас ждут яркие противостояния между Льюисом Хэмилтоном, Максом Ферстаппеном, Себастьяном Феттелем и другими современным звездами Формулы-1.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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