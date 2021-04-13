Формула-1 внесла изменения в расписание Гран-при Эмилии-Романьи

Пресс-служба Формулы-1 объявила об изменениях расписания Гран-при Эмилии-Романьи. Изменения связаны с церемонией похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Погребальная церемония мужа Елизаветы II состоится в субботу, 17 апреля.

В связи с церемонией было решено передвинуть время начала квалификации Гран-при. Также было решено перенести время начала первой и второй практик в пятницу, 16 апреля. Первая практика будет проходить с 12:00 — 13:00, а вторая — с 15:30 — 16:30. Перед квалификацией состоится минута молчания в память принца Филиппа.

Член королевской семьи скончался на 100-м году жизни. До своего юбилея он не дожил два месяца.