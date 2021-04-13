  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 внесла изменения в расписание Гран-при Эмилии-Романьи
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 внесла изменения в расписание Гран-при Эмилии-Романьи

Автоспорт
(1 голосов)

Все из-за похорон принца Филиппа

Формула-1 внесла изменения в расписание Гран-при Эмилии-Романьи

Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 объявила об изменениях расписания Гран-при Эмилии-Романьи. Изменения связаны с церемонией похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Погребальная церемония мужа Елизаветы II состоится в субботу, 17 апреля.

В связи с церемонией было решено передвинуть время начала квалификации Гран-при. Также было решено перенести время начала первой и второй практик в пятницу, 16 апреля. Первая практика будет проходить с 12:00 — 13:00, а вторая — с 15:30 — 16:30. Перед квалификацией состоится минута молчания в память принца Филиппа.

Член королевской семьи скончался на 100-м году жизни. До своего юбилея он не дожил два месяца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...