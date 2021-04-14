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Феррари остановит развитие нынешнего болида в июне 2021 года
Все усилия будут брошены на работу над проектом машины 2022 года
Руководство команды "Феррари" намерено прекратить развитие нынешнего болида к лету 2021 года. В июне в Маранелло все усилия будут брошены на работу над проектом машины 2022 года, которая станет разрабатываться с учётом кардинальной смены регламента, сообщает Auto Motor und Sport.
В издании подчёркивают, что на данный момент "Альпин" и "Астон Мартин" не смогут конкурировать с "Феррари". А сама итальянская команда будет вести борьбу за третье место с "Маклареном" и "Альфа Таури". Кроме того, отмечается, что во многом исход этой борьбы зависит от того, кто будет более успешен в развитии болидов нынешнего образца в ходе сезона.
Напомним, что после первого этапа чемпионата мира в активе "Феррари" 12 очков, что позволяет занимать четвёртое место в Кубке конструкторов.
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