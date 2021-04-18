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Формула-1. Стартовый протокол гонки Гран-при Италии
Пилоты выйдут на старт
Сегодня, 18 апреля состоится гонка Гран-при Италии. Ее начало запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию стартовый протокол гонки:
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