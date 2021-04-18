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Макс Ферстаппен: Третье место - это неплохая стартовая позиция
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификационных гонок Гран-при Италии. Его слова цитирует BBC F1:
"Третий сегмент прошел не так хорошо, как хотелось бы, немного сумбурно, мне просто не удалось проехать хороший круг - я слишком широко выехал в третьем повороте. Хотя нельзя все время выступать максимально хорошо.
Третье место - это неплохая стартовая позиция. У нас впереди две машины, которые стартуют в разных шинах. Так что нам нужно усложнить соперникам жизнь" - сказал он.
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