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Макс Ферстаппен: Третье место - это неплохая стартовая позиция

Автоспорт
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Макс Ферстаппен: Третье место - это неплохая стартовая позиция

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификационных гонок Гран-при Италии. Его слова цитирует BBC F1:

"Третий сегмент прошел не так хорошо, как хотелось бы, немного сумбурно, мне просто не удалось проехать хороший круг - я слишком широко выехал в третьем повороте. Хотя нельзя все время выступать максимально хорошо.

Третье место - это неплохая стартовая позиция. У нас впереди две машины, которые стартуют в разных шинах. Так что нам нужно усложнить соперникам жизнь" - сказал он.

Стартовый порядок гонки Гран-при Италии

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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