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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Италии
Результаты гонки этапа
Сегодня, 18 апреля состоялась гонка Гран-при Италии. Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, второе место у представителя "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+22,000), а ТОП 3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис (+23,702).
Результаты гонки Гран-при Италии:
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