Гран-при Эмилии-Романьи: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие хайлайты Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле (Италия).

Победителем этапа стал гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, а действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон прорвался на второе место после того, как в середине гонки чуть не увяз в грунте после вылета с трассы.