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Гран-при Эмилии-Романьи: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор второго этапа сезона в Формуле-1
фото - formula1.com
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие хайлайты Гран-при Эмилии-Романьи на трассе в Имоле (Италия).
Победителем этапа стал гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, а действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон прорвался на второе место после того, как в середине гонки чуть не увяз в грунте после вылета с трассы.
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