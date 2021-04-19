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Алонсо вышел на четвертое место по количеству финишей в очковой зоне
Очередное достижение испанца
фото - planetf1.com
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо накануне за рулем болида Альпин на Гран-при Эмилии-Романьи занял 11-е место, но после 30-секундного штрафа для пилота Альфа Ромео Кими Райкконена испанец поднялся в очковую зону и набрал первый балл после возвращения в Формулу-1.
В Имоле Алонсо в 203-й раз в карьере финишировал в очковой зоне. По этому показателю Фернандо вышел на чистое четвертое место, оставив позади четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
Впереди Алонсо находятся только Льюис Хэмилтон (231 попадание в очки), Михаэль Шумахер (221) и Кими Райкконен (215).
По количеству набранных очков в Формуле-1 Фернандо Алонсо с 1900 баллами уступает только Льюис Хэмилтону (3822) и Себастьяну Феттелю (3018).
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