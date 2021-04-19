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В ФИА рассказали, почему Хэмилтон не получил штраф

Автоспорт
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Ситуацию пояснил спортивный директор ФИА Майкл Маси

В ФИА рассказали, почему Хэмилтон не получил штраф

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Спортивный директор ФИА Майкл Маси объяснил, почему стюарды Гран-при Эмилии-Романьи не стали рассматривать возможность штрафа пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона после того, как он задним ходом вернулся на трассу после вылета.

"Когда мы изучали тот инцидент, то он выезжал задом из гравийной зоны вылета на край трассы, мы слушали радиопереговоры Льюиса с командой, они всё время держали его в курсе. Так что в тот момент я не считал, что должен сообщить об этом инциденте стюардам", — приводит слова Маси Racingnews365.

Спортивный директор ФИА добавил, что в целом в подобных ситуациях всё будет зависеть от обстоятельств конкретного эпизода.

"Здесь надо смотреть каждый случай, изучая все обстоятельства, которые его окружают", — заключил Маси.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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