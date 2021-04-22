Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы убытки Мерседеса из-за аварии Боттаса и Расселла
Они составили около 1 миллиона фунтов
Ущерб "Мерседеса" из-за аварии пилота команды Валттери Боттаса и гонщика "Уильямса" Джорджа Расселла во время Гран-при Эмилии-Романьи составил около 1 млн фунтов стерлингов, пишет Motorsport-Total.
Расселл полагал, что виноват в этой аварии Боттас, который выдавил его в траву на прямой. После этого неуправляемый болид Джорджа врезался в "Мерседес". Они в эту секунду боролись за девятое место. Но стюарды не признали никого из пилотов виновным в столкновении. Они посчитали, что расстояние между болидами и правой частью трассы было слишком маленьким. У них не оставалось времени для манёвра.
После столкновения у Боттаса и Расселла произошёл небольшой конфликт. Британец подошёл к машине финского пилота и похлопал того по шлему. Но Валттери показал обидчику средний палец. Позднее Расселл принёс извинения Боттасу.
Популярное сейчас
- Ультрас: Даже если Динамо выиграет Лигу Чемпионов, с трибун будет звучать "Lucescu, Go Away!"
- Президент УЕФА: Мне прислали расписание Суперлиги – Реал и Юве играют между собой каждый день
- СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре
- Алонсо вышел на четвертое место по количеству финишей в очковой зоне
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО