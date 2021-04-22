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Названы убытки Мерседеса из-за аварии Боттаса и Расселла

Автоспорт
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Они составили около 1 миллиона фунтов

Названы убытки Мерседеса из-за аварии Боттаса и Расселла

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Ущерб "Мерседеса" из-за аварии пилота команды Валттери Боттаса и гонщика "Уильямса" Джорджа Расселла во время Гран-при Эмилии-Романьи составил около 1 млн фунтов стерлингов, пишет Motorsport-Total.

Расселл полагал, что виноват в этой аварии Боттас, который выдавил его в траву на прямой. После этого неуправляемый болид Джорджа врезался в "Мерседес". Они в эту секунду боролись за девятое место. Но стюарды не признали никого из пилотов виновным в столкновении. Они посчитали, что расстояние между болидами и правой частью трассы было слишком маленьким. У них не оставалось времени для манёвра.

После столкновения у Боттаса и Расселла произошёл небольшой конфликт. Британец подошёл к машине финского пилота и похлопал того по шлему. Но Валттери показал обидчику средний палец. Позднее Расселл принёс извинения Боттасу.

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В статье: Мерседес
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