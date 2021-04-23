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В Формуле-1 показали видео виртуального круга Гран-при Майами
Эта гонка добавится в календарь со следующего сезона
18 апреля стало известно, что в следующем сезоне Формулы-1 в календаре чемпионата дебютирует Гран-при Майами.
Организаторы этапа в штате Флорида продемонстрировали видео виртуального круга с бортовой камеры на новой трассе.
Welcome to Miami ????????— Formula 1 (@F1) April 22, 2021
Jump onboard for a virtual lap of the sun-soaked circuit that will play host to @f1miami in 2022! ????
???? x Apex Circuit Designs
???? x Assetto Corsa#MiamiGP #F1 @HardRockStadium pic.twitter.com/McHCF5Mc1Z
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