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В Формуле-1 показали видео виртуального круга Гран-при Майами

Автоспорт
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Эта гонка добавится в календарь со следующего сезона

В Формуле-1 показали видео виртуального круга Гран-при Майами

Новина українською

18 апреля стало известно, что в следующем сезоне Формулы-1 в календаре чемпионата дебютирует Гран-при Майами.

Организаторы этапа в штате Флорида продемонстрировали видео виртуального круга с бортовой камеры на новой трассе.

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