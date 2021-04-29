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Хэмилтон проведет в Формуле-1 ещё как минимум два года
Об этом рассказал сам гонщик
Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон рассказал, что его участие в тестах 18-дюймовых шин "Пирелли" напрямую связано с намерением продолжить карьеру в Формуле-1 в 2022 году.
"Я планирую быть здесь в следующем году. Хочу быть частью этого, хочу помочь "Пирелли" создать более успешный продукт. Я не всегда с радостью участвую в тестах. Вероятно, это был один из первых случаев, когда я сам хотел принять участие. Но я сразу же пожалел об этом, когда проснулся утром в день тестов! Если серьёзно, тесты проходили на отличной трассе. Так что я насладился днём, да и погода была хорошая.
Точно ли я останусь? Ну, мои намерения всегда могут измениться! Но мы наслаждаемся нынешним сражением, всё стало более захватывающим. Вызов стал сильнее. И я по-прежнему люблю работать с этой командой", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
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