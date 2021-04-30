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Хэмилтон показал лучший результат во второй тренировке в Португалии
Пилоту составили компанию на пьедестале Ферстаппен и Боттас
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим по итогам второй тренировки Гран-при Португалии. Второе место у гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена, топ-3 замкнул напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Пилот "Хааса" Никита Мазепин показал двадцатое время, его напарник Мик Шумахер стал восемнадцатым. Двукратный чемпион мира, гонщик "Альпин" Фернандо Алонсо показал пятый результат.
Формула-1. Гран-при Португалии. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.19,837
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,143
3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,344
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,360
5. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,383
6. Эстебан Окон ("Альпин") +0,398
7. Шарль Леклер ("Феррари") +0,523
8. Даниэль Риккардо ("Макларен") +0,581
9. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,590
10. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,679
11. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,721
12. Ландо Норрис ("Макларен") +0,920
13. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,139
14. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,216
15. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,237
16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,388
17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1,401
18. Мик Шумахер ("Хаас") +1,700
19. Николас Латифи ("Уильямс") +2,018
20. Никита Мазепин ("Хаас") +2,801.
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