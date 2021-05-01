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Льюис Хэмилтон о Гран-при Португалии: Безусловно, Практики стали вызовом
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал
Об особенностях болида:
"Все почти так же. Думаю, сцепление стало чуть больше, но сегодня был сильный ветер. Наверное, у всех возникали проблемы, болиды скользили. Сложно сказать, дело в машине или в ветре. Безусловно, Практики стали вызовом.
В прошлом году было ощущение, что шины слишком жесткие, а сейчас они еще жестче. По моему мнению, нужно было брать средние склады - C3 и С4. Но условия у всех одинаковые, так что как-то справимся".
О борьбе с Ферстаппеном:
"Думаю, бой получится плотным - похоже, мы рядом. Не знаю, каким вышел круг Макса, мой был неидеальным. Безусловно, мы должны извлечь из болида больше. Уверен, что и "Ред Булл" тоже. Но борьба плотная, как и на последних двух этапах, это здорово".
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