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Формула-1. Ферстаппен побеждает в последний Практике Гран-при Португалии
Результаты Практики 3
Сегодня, 1 мая состоялась последняя тренировочная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Португалии. Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторым финишировал представитель "Мерседес" Льюис Хэмилтон, а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Валтери Боттас.
Результаты Практики 3 Гран-при Португалии:
Напомним, что сегодня в 17:00 начнутся квалификационные заезды Гран-при Португалии.
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