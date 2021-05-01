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Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Португалии
Результаты квалификационных заездов
Сегодня, 1 мая состоялись квалификационные заезды в рамках очередного этапа Формулы-1 Гран-при Португалии. Вашему вниманию их результаты:
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