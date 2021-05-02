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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Португалии
Готовность номер один
Сегодня, 2 мая состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Португалии. Вашему вниманию стартовый протокол.
Стартовый протокол:
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