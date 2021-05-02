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Макс Ферстаппен: В этот уик-энд мне не понравилось ехать быстрые попытки из-за состояния трассы
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты тренировочных и квалификационных гонок Гран-при Португалии. Его слова цитирует RaceFans:
"В этот уик-энд мне не понравилось ехать быстрые попытки по состоянию трассы. Конфигурация потрясающая, однако ситуация со сцеплением - не думаю, что это здорово. Я понимаю, что условия равны для всех, но я не получил удовольствия от пилотажа.
Помню, как мы приехали сюда в прошлом году, и, если честно, трасса входила в мой личный топ-3. Но потом они поменяли асфальт, и мне больше не нравится здесь пилотировать. Даже не хочу думать о том, что ждет нас в Турции" - сказал он.
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