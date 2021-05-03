Формула-1: Хэмилтон оторвался от Ферстаппена на 8 очков

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после вчерашнего триумфа на Гран-при Португалии увеличил отрыв от Макса Ферстаппена до 8 очков. Оба пилота в этом сезоне ниже второго места еще не финишировали.

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Three races in the bag, and eight points in it at the top ????#PortugueseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/8VvuJESD2c — Formula 1 (@F1) May 2, 2021

В Кубке конструкторов превосходство Мерседеса над Ред Булл после трех гонок составляет уже 18 очков, а Макларен в борьбе за статус третьей силы чемпионата на 11 баллов впереди Феррари.

Четвертый этап сезона в Формуле-1 пройдет 9 мая на Гран-при Испании в Барселоне.