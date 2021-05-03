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Формула-1: Хэмилтон оторвался от Ферстаппена на 8 очков

Автоспорт
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А Мерседес лидирует в Кубке конструкторов

Формула-1: Хэмилтон оторвался от Ферстаппена на 8 очков

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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон после вчерашнего триумфа на Гран-при Португалии увеличил отрыв от Макса Ферстаппена до 8 очков. Оба пилота в этом сезоне ниже второго места еще не финишировали.

В Кубке конструкторов превосходство Мерседеса над Ред Булл после трех гонок составляет уже 18 очков, а Макларен в борьбе за статус третьей силы чемпионата на 11 баллов впереди Феррари.

Четвертый этап сезона в Формуле-1 пройдет 9 мая на Гран-при Испании в Барселоне.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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