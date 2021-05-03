Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гран-При Португалии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор третьего этапа сезона
Официальный YouTubе-канал Формулы-1 опубликовал подборку лучших моментов Гран-при Португалии.
Гонку на автодроме Алгарве выиграл действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на Марседесе, следом за которым финишировали Макс Ферстаппен (Ред Булл) и Валттери Боттас (Мерседес).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Скрипник – о сложностях финиша в УПЛ, уровне Миная и травме Никиты Шевченко
- Месси забил юбилейный гол со штрафного, но сравнялся по нереализованным пенальти с Роналду
- Бунт на Олд Траффорд, успехи Малиновского, Яремчука и Безуса. Главные новости за 2 мая. Аудио
- Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Португалии
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...