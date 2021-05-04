Мерседес может разорвать контракт с Боттасом до окончания сезона

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас может потерять своё место в команде ещё до окончания сезона, утверждает Daily Mail. Британские журналисты утверждают, что руководство "Мерседеса" рассматривает возможность замены Боттаса на Джорджа Расселла, который в настоящее время выступает за "Уильямс".

Боттас выступает за "Мерседес" уже пять сезонов, но ему пока так и не удалось навязать конкуренцию своему напарнику Льюису Хэмилтону.

Источник ссылается на одного из инженеров "Мерседеса", который после Гран-при Португалии рассказал про слухи о судьбе Боттаса.

"У нас появилось беспокойство из-за Валттери. Он не соответствует уровню команды. И на это наглядно указала отличная работа, которую Расселл проделал в Бахрейне", — сказал собеседник.