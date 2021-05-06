Марко Хельмут: Мерседес предлагает удвоить зарплату сотрудникам, которые переходят в Ред Булл

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался о переходе специалистов "Мерседеса" в стан австрийской команды. Напомним, техническим директором моторного подразделения "Ред Булл" Red Bull Powertrains станет Бен Ходжкинсон, который раньше работал в "Мерседесе".

"У "Ред Булл" есть страсть к гонкам, и вся команда находится на одной базе. "Мерседес" предлагает удвоить зарплату сотрудникам, которые переходят к нам, чтобы они остались. Мы этого не делаем", — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

"Мы, безусловно, выигрываем от того, что наша база находится в Англии, где у нас есть доступ к большому количеству талантливых инженеров. Все специалисты привносят большой опыт, знания и инновации в программу Red Bull Powertrains и помогают нам создать наилучшую техническую основу для будущего", — добавил руководитель команды Кристиан Хорнер.