Боттас выиграл первую тренировку на Гран-при Испании

С результатом 1:18.504 первую часть свободных заездов на Гран-при Испании выиграл пилот Мерседеса Валттери Боттас, который в своей лучшей попытке всего на 0,033 секунды обошел лидера Ред Булл Макса Ферстаппена.

Льюис Хэмилтон проиграл напарнику чуть больше одной десятой секунды, а в топ-6 также вошли Ландо Норрис на Макларене и два гонщика Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

It's a @MercedesAMGF1 sandwich with @Max33Verstappen in the middle for FP1! ????#SpanishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/jDj7Kxpsx7