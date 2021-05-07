Боттас выиграл первую тренировку на Гран-при Испании

С результатом 1:18.504 первую часть свободных заездов на Гран-при Испании выиграл пилот Мерседеса Валттери Боттас, который в своей лучшей попытке всего на 0,033 секунды обошел лидера Ред Булл Макса Ферстаппена.

Льюис Хэмилтон проиграл напарнику чуть больше одной десятой секунды, а в топ-6 также вошли Ландо Норрис на Макларене и два гонщика Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Во время первой тренировки в Испании пилот Alfa Romeo Роберт Кубица вылетел с трассы в 10-м повороте и досрочно завершил практику.

Стоит отметить, что в прошлом году на этой же трассе болиды Формулы-1 были быстрее на две секунды.